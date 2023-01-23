『カシェリエ バッグ C7512 レディース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月28日 21時 20分に出品され04月28日 21時 20分に終了予定です。即決価格は8,359円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カシェリエ バッグ C7512 レディース



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 1.78 cm

横幅 : 30.99 cm

奥行 : 38.10 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

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