『サボイ バッグ SM193302 レディース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 07時 11分に出品され04月30日 07時 11分に終了予定です。即決価格は8,359円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サボイ バッグ SM193302 レディース



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 13.20 cm

横幅 : 28.80 cm

奥行 : 36.20 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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