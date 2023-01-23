『YARD ヨガホイール ヨガリング トレーニング エクササイズ ピラティス ストレッチ ストレッチ ポーズ補助 プロップス (チャンドラホワ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月24日 19時 22分に出品され04月24日 19時 22分に終了予定です。即決価格は8,359円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
YARD ヨガホイール ヨガリング トレーニング エクササイズ ピラティス ストレッチ ストレッチ ポーズ補助 プロップス (チャンドラホワイト)
【商品説明】
・《サイズ》 直径33?×幅13? 《重さ》 約1.4? 《素材》 PU素材
・カラダ前面の 緊張をほぐすのに効果的なヨガ・ホイール . デスクワークの疲れや 肩こりに悩む方にもオススメです
・日本初のヨガホイールインストラクター養成校のYARD監修 「アグニ」と「チャンドラ」をモチーフにした2デザインのヨガホイール
・背中や肩、胸のストレッチグッズとしても大変に優れている為、ヨガ用品としてだけではなく、ストレッチ用品としても十分に活用できます。
・胸、肩、背中を開き、カラダの柔軟性や体感バランスを鍛える事が出来ます。
CMR-X09R94ZRHS
【サイズ】
高さ : 13.90 cm
横幅 : 33.40 cm
奥行 : 33.60 cm
重量 : 1.57 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8359円
369 入札履歴
終了
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