『YARD ヨガホイール ヨガリング トレーニング エクササイズ ピラティス ストレッチ ストレッチ ポーズ補助 プロップス (チャンドラホワ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月24日 19時 22分に出品され04月24日 19時 22分に終了予定です。即決価格は8,359円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

YARD ヨガホイール ヨガリング トレーニング エクササイズ ピラティス ストレッチ ストレッチ ポーズ補助 プロップス (チャンドラホワイト)



【商品説明】

・《サイズ》 直径33?×幅13? 《重さ》 約1.4? 《素材》 PU素材

・カラダ前面の 緊張をほぐすのに効果的なヨガ・ホイール . デスクワークの疲れや 肩こりに悩む方にもオススメです

・日本初のヨガホイールインストラクター養成校のYARD監修 「アグニ」と「チャンドラ」をモチーフにした2デザインのヨガホイール

・背中や肩、胸のストレッチグッズとしても大変に優れている為、ヨガ用品としてだけではなく、ストレッチ用品としても十分に活用できます。

・胸、肩、背中を開き、カラダの柔軟性や体感バランスを鍛える事が出来ます。

CMR-X09R94ZRHS

【サイズ】

高さ : 13.90 cm

横幅 : 33.40 cm

奥行 : 33.60 cm

重量 : 1.57 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。