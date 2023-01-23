『molten(モルテン) バスケットボール 6個入れ EB0056【2024年最新】 』はヤフオクでから04月28日 10時 44分に出品され04月28日 10時 44分に終了予定です。即決価格は8,359円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 バスケットボール

【商品名】

molten(モルテン) バスケットボール 6個入れ EB0056

CMR-X00I25NKBQ

【商品説明】



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 90.00 cm

重量 : 840.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

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