[Blu-ray]/ももいろクローバーZ/ももクロ夏のバカ騒ぎ2017 -FIVE THE COLOR Road to 2020- 味の素スタジアム大【コストコ お買い得】

ももクロがスポーツと前代未聞の融合!? 2017年8月5、6日に味の素スタジアムで開催された、10万人LIVE、"ももクロ夏のバカ騒ぎ2017 -FIVE THE COLOR Road to 2020-"が半年待たずに映像化!! 2日間でなんと100,902人を動員! 約10万人が、夏のバカ騒ぎのテーマである、"頭のネジ"を外して楽しみ、ももクロとスポーツの融合を体感した。初日の1発目から新曲「BLAST!」を「Survival of the Fittest -Interlude-」の流れで初披露! 「ゴリラパンチ」ではスタンド席にまで届く勢いで大量の水が噴射されるなど、ももクロの夏ライブならではの演出も健在。さらに、「ココナツ」「ワニとシャンプー」「走れ!」など盛り上がりソングも連発。「何時だって挑戦者」から、ハーフマラソンがスタートし、踊るももクロの後ろをランナーが駆け抜けていくスポーツの演出など、未だかつてない光景が繰り広げられた。