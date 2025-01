The Good Game Company Chunky Monkey in The Middle Game 平行輸入 平行輸入【コストコ お買い得】

商品情報

・ゲーム。 40GG

・Chunky Monkey Businessは、ペースの速い空白のパーティーゲームです。

・プレーヤーはミドル のモンキーの騎士を体現するウィットとマッチします。

・ご存知ですか Be quick enough to be the first to grab the monkey and shout your guess

・正解は1つしかありません… しかし陽気な間違ったものがたくさんあります。

・次のゲームの夜にワイルドでファンキーをゲットしましょう。10歳以上のお子様。