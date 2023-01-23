『ノアの箱舟 おもちゃ バランスゲーム 宗教的 積み重ね 教育 ボードゲーム 動物おもちゃ 30匹 動物【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月11日 06時 44分に出品され05月11日 06時 44分に終了予定です。即決価格は8,358円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ノアの箱舟 おもちゃ バランスゲーム 宗教的 積み重ね 教育 ボードゲーム 動物おもちゃ 30匹 動物



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.39 cm

横幅 : 13.69 cm

奥行 : 32.21 cm

重量 : 670.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ ノアの箱舟

おもちゃ

バランスゲーム

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