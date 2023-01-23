『ノアの箱舟 おもちゃ バランスゲーム 宗教的 積み重ね 教育 ボードゲーム 動物おもちゃ 30匹 動物【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月11日 06時 44分に出品され05月11日 06時 44分に終了予定です。即決価格は8,358円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ノアの箱舟 おもちゃ バランスゲーム 宗教的 積み重ね 教育 ボードゲーム 動物おもちゃ 30匹 動物
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.39 cm
横幅 : 13.69 cm
奥行 : 32.21 cm
重量 : 670.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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405 入札履歴
終了
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