『Black Mamba LS-03F 戦神司令官 God Of War KM-01S(LS-03F) KNIGHT OF LIGHT オプティマスプライム【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月17日 02時 40分に出品され04月17日 02時 40分に終了予定です。即決価格は8,358円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品仕様



材質：ABS+合金

高さ：約30cm

生産地：中国製