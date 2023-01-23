『グリーンポット プランター レイニー シリンダー EB-RC3535LG 35cm ライトグレー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 01時 40分に出品され03月31日 01時 40分に終了予定です。即決価格は8,358円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
グリーンポット プランター レイニー シリンダー EB-RC3535LG 35cm ライトグレー
【商品説明】
・サイズ:(外径)直径35×高さ35cm・(内径)直径31×高さ34cm
・仕様:底穴あり
・容量:24.0L
・材質:テラコッタ
・色:ライトグレー
・重量:11.0kg
X07QLY3MT2
【サイズ】
高さ : 36.00 cm
横幅 : 36.00 cm
奥行 : 36.00 cm
重量 : 11.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8358円
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終了
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