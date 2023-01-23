『グリーンポット プランター レイニー シリンダー EB-RC3535LG 35cm ライトグレー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 01時 40分に出品され03月31日 01時 40分に終了予定です。即決価格は8,358円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

グリーンポット プランター レイニー シリンダー EB-RC3535LG 35cm ライトグレー



【商品説明】

・サイズ:(外径)直径35×高さ35cm・(内径)直径31×高さ34cm

・仕様:底穴あり

・容量:24.0L

・材質:テラコッタ

・色:ライトグレー

・重量:11.0kg

X07QLY3MT2



【サイズ】

高さ : 36.00 cm

横幅 : 36.00 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 11.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。