『SANKO イージーホーム エボ 60PI【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 02時 48分に出品され04月21日 02時 48分に終了予定です。即決価格は8,358円に設定されています。現在825件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 0・ピンク 60 C53

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :62×50×55cm

・本体重量 :6100g