『F.r.A.g.M.e.n.T 大型犬 フードボウル 食器 水飲み器 【インディゴブルー】 電子レンジ 食器洗浄機 対応 Pantheon Bowl XL 青【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 16時 21分に出品され04月10日 16時 21分に終了予定です。即決価格は8,358円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 建築家が手がけるペットにも環境にも優しいフードボウル カーボンニュートラルなバイオプラスチック製、日本製 ガラスボウル: 電子レンジ・食洗機使用可 食べやすい高さで食事ができます お好みのカラーコーディネートで、より一層お部屋を華やかに