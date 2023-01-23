『audio-technica SoundReality ワイヤレスヘッドホン Bluetooth マイク付 最大70時間再生 ピンク ATH-SR30BT PK【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 17時 40分に出品され04月07日 17時 40分に終了予定です。即決価格は8,358円に設定されています。現在819件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 色：ピンク

技適マーク認証済み商品 周波数帯：2.4GHz帯 およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現

ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構

シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ

音響スペースと電気スペースに分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計

コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40*ドライバー

付属品: ケーブル



家電＆カメラ:イヤホン・ヘッドホン:イヤホン・ヘッドホン本体:オーバーイヤーヘッドホン