『TOEI LIGHT(トーエイライト) バックウエイトハードルH20 G1029 5台1組 高さ20cm 倒れても起き上がる低重心構造【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 05時 08分に出品され03月26日 05時 08分に終了予定です。即決価格は8,358円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOEI LIGHT(トーエイライト) バックウエイトハードルH20 G1029 5台1組 高さ20cm 倒れても起き上がる低重心構造
【商品説明】
・5台1組販売
・サイズ : (約)幅66×高さ20cm
・素材 : PVC(非フタル酸可塑剤使用)
・重量 : (約)620g/台
【サイズ】
高さ : 23.01 cm
横幅 : 32.00 cm
奥行 : 80.01 cm
重量 : 4.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8358円
319 入札履歴
終了
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