『ペットカート 折りたたみ 中型犬 小型犬 3輪 軽量 ストッパー付き 組立簡単 工具不要 介護用 ドッグカート ペットバギー 犬 猫 小動物 ペット用品 (レッド)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 15時 34分に出品され03月31日 15時 34分に終了予定です。即決価格は8,357円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品仕様】素材：カバー：オクスフォード紡績フレーム：スチール サイズタイヤ：EVAカラー ブラウン梱包個数：1梱包サイズ：44×23×88cm重量（Net weight）：5.5kg重量（Gross weight）：6.6kg耐荷重：20kg組立品/完成品：組立品適応犬種：超小型犬/小型犬耐荷重：約20kg本体重量：約5.5kg自立可否：否360度転換しやすい前輪4面メッシュで通気性バツグン手荷物入れ収納箱ペットボトルホルダー&小物入れトレイリード2本付きストッパー付き組み立て簡単ワンタッチ式収納便利保管の仕方 直射日光を避け、湿気が少なく雨やほこりがかからない場所に立てて保管してください。屋外で保管する場合はカバーをかけることをお勧めします。