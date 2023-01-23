『カウンターチェア CH-323【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 05時 33分に出品され03月27日 05時 33分に終了予定です。即決価格は8,357円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 お部屋が憧れのバーやカフェみたいな空間に変身！



※この商品は代金引換はできません。

【サイズ】幅41×奥行44×高さ90〜106(座面高53〜69)cm

【送料】北海道・沖縄・離島は、中継配達運賃がかかります。

【備考】この商品はお客様組立て商品です。



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