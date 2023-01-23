『カウンターチェア CH-323【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 05時 33分に出品され03月27日 05時 33分に終了予定です。即決価格は8,357円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お部屋が憧れのバーやカフェみたいな空間に変身！
※この商品は代金引換はできません。
【サイズ】幅41×奥行44×高さ90〜106(座面高53〜69)cm
【送料】北海道・沖縄・離島は、中継配達運賃がかかります。
【備考】この商品はお客様組立て商品です。
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昇降式カウンターチェアー バーチェアー WY-864-BK 黒脚タイプ (アンティークブラック)
¥ 8282
ottostyle.jp シンプル カウンターチェア 2脚セット ブラック ガス圧昇降式 高さ調節 360度回転 足置き 汚れに強い お手入
¥ 8246
セルタン 座椅子 高反発 ポケットコイル ワイド あぐら アッシュグレー ヘッドリクライニング 日本製 A974p-625GRY
¥ 8661
セルタン 座椅子 高反発 カバーが洗える 堕落チェア プレミアム 上タイプ タスクネイビー 日本製 A565UEa-584NVY
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山善(YAMAZEN) 立ち上がり楽々座椅子(ハイバック) ストライプ SKC-56H(VS1)
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武田コーポレーション 座椅子・いす・肘掛け・腰掛け やすらぎ座椅子 GRY A8-YZ45A2GRY 54×45×45
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WLIVE 座椅子 肘掛け ひじ掛け付き ハイバック 肘置き 42段階リクライニング ふあふあ 肘掛け連動 フロアチェア 静電気防止 幅47
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PROIDEA プロイデア 背筋がGUUUN 美姿勢座椅子リッチメッシュブラック
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山善 座椅子 コンパクト 座敷用椅子 (高さ調節/背もたれカーブ) 正座 コンパクト 組立品 ライトグレー WYZ-55(LGY)
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武田コーポレーション リクライニング・ポケットコイル・折りたたみ グレー/ブラック 48×63×72? ゲーミング座椅子 K0-GZ48BK
¥ 8612
武田コーポレーション/チェア/レザー調 高脚座椅子ブラック(A7-RT90BK)
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Azur アズール 運転席シートカバー キャンター(ブルーテック) 8型 ワイドキャブ FEB FEC カスタム(H22
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セルタン 座椅子 高反発 和楽チェア プレミアム 下タイプ メッシュダークブラウン 背筋ピン 頭部脚部リクライニング 日本製 A555下-3
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¥ 8583
背筋がGUUUN美姿勢座椅子リッチ（本体・カバーセット）メッシュグリーン
¥ 8582
セルタン 座椅子 高反発 和楽の月 LIGHT 上下タイプ ダリアンベージュ 頭部脚部リクライニング 日本製 A972a-642BE
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武田コーポレーション ゴブラン柄・折りたたみ・ハイバック 花柄 55×71×72? リクライニングやすらぎ座椅子華 A8-RY69H
¥ 8580
落札価格8357円
160 入札履歴
終了
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