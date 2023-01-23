『NZXT LIFT ゲーミングマウス 両利き対応 軽量 ホワイト MS-1WRAX-WM MS524【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 13時 38分に出品され05月12日 13時 38分に終了予定です。即決価格は8,357円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
NZXT LIFT ゲーミングマウス 両利き対応 軽量 ホワイト MS-1WRAX-WM MS524
【商品説明】
・16，000dpiの解像度で精細な操作が可能
・67gの軽量ボディ
・パラコードベースのケーブル採用
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・高耐久スイッチ
【サイズ】
高さ : 5.11 cm
横幅 : 11.91 cm
奥行 : 19.00 cm
重量 : 210.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8357円
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終了
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