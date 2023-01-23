『Cor Surf 防水 リュックサック ノートパソコン用 パッドポケット付き 旅行、サイクリング、キャンプ、ハイキング、カヤック、ラフティン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 19時 23分に出品され04月06日 19時 23分に終了予定です。即決価格は8,357円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 パソコンバッグ、ケース

【商品名】

Cor Surf 防水 リュックサック ノートパソコン用 パッドポケット付き 旅行、サイクリング、キャンプ、ハイキング、カヤック、ラフティン



【商品説明】

・バッグ前面と両ショルダーストラップに超反射パッチつき。大きなジッパー式内サイドポケット、窓がついて 中身 を簡単に探せる。機能的なだけでなく おしゃれな ドライバック。

・パッド入り背中パネルとパッド入りショルダーストラップ、腰部サポート。エアフローデザインで快適な背中パネル。

・専用



【サイズ】

高さ : 7.62 cm

横幅 : 50.80 cm

奥行 : 53.34 cm

重量 : 1.31 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※箱入り商品は、箱無しもしくは箱を折りたたんでの発送となる場合がございます。

その他パンフレットや付属品についても、本商品のみになる場合もございます。

メーカーの商品のリニューアルなどにより、同じ商品でも写真と異なる場合もございます。



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