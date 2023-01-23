『ロジクール MX ANYWHERE 3 ワイヤレス モバイルマウス MX1700 グラファイト【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 12時 11分に出品され04月02日 12時 11分に終了予定です。即決価格は8,357円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
「商品情報」
MX MASTERシリーズから持ち運びやすいスタイリッシュな高機能ワイヤレスマウスが登場！
人の手で成形されたエルゴノミクスデザインのこのマウスは超高速かつ精確、さらに驚くほど静かなMagSpeed電磁気スクロールホイールを搭載し、生産性を大幅に向上しています。
接続はBluetoothおよびにロジクール独自のUnifyingUSB接続に対応。
あらゆる表面に対応できるダークフィールド4000dpiセンサーを採用しガラスなどの表面でも精確なトラッキングが可能です。
機能ボタンはロジクールオプション(無料ソフトウェア)で操作をカスタマイズ可能。
作業の効率アップに最適な高性能マウスです。
1分の急速充電で3時間、2時間のフル充電で70日間使用できる、USB-C充電式。
*付属ケーブルはUSB-A to USB-Cとなります。
USBポート：Windows10以降 macOS 10.15以降
Chrome OSに対応。
Bluetooth：Windows10以降 macOS 10.15以降 iPadOS 13.4以降 Chrome OSに対応。
A4tech Invincible Wireless Bloody Gaming Mouse，activated Core 3 with M
¥ 8355
ASUS 両手利き 軽量 ワイヤレス ゲーミング マウス P705 ROG PUGIO II
¥ 8355
ABKONCORE 本格派プロゲーミングマウス A660 国内正規品
¥ 8355
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落札価格8357円
704 入札履歴
終了
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