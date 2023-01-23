ロジクール MX ANYWHERE 3 ワイヤレス モバイルマウス MX1700 グラファイト【新年の贈り物】

商品情報

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MX MASTERシリーズから持ち運びやすいスタイリッシュな高機能ワイヤレスマウスが登場！

人の手で成形されたエルゴノミクスデザインのこのマウスは超高速かつ精確、さらに驚くほど静かなMagSpeed電磁気スクロールホイールを搭載し、生産性を大幅に向上しています。

接続はBluetoothおよびにロジクール独自のUnifyingUSB接続に対応。

あらゆる表面に対応できるダークフィールド4000dpiセンサーを採用しガラスなどの表面でも精確なトラッキングが可能です。

機能ボタンはロジクールオプション(無料ソフトウェア)で操作をカスタマイズ可能。

作業の効率アップに最適な高性能マウスです。

1分の急速充電で3時間、2時間のフル充電で70日間使用できる、USB-C充電式。

*付属ケーブルはUSB-A to USB-Cとなります。

USBポート：Windows10以降 macOS 10.15以降

Chrome OSに対応。

Bluetooth：Windows10以降 macOS 10.15以降 iPadOS 13.4以降 Chrome OSに対応。