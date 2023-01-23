『PATIKIL 41cm x 13 cm 長方形 植物ハンギングバスケット 吊り下げラック 植木鉢置き アイロン 植木鉢 手すり用 ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 12時 56分に出品され03月03日 12時 56分に終了予定です。即決価格は8,357円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラー：ブラック; 素材：アイロン; 形：長方形; ワイヤー直径：4.5mm; 全体サイズ：45cm x 16cm x 15cm; ベースサイズ：41cm x 13 cm 利点：アイロン素材製で、強力な支持力、強くて丈夫、スプレー塗装面、防水、防錆、屋内外での使用に適しています。使いやすく、取り付けが簡単で、装飾的な役割を果たします。 使用説明：1. 適切なサイズのハンギング バスケットを選択します。2. 手すり、バルコニー、寝室、庭などに取付します。3.鉢植え、植木鉢など入れます。 アプリケーション：ハンギングバスケットは、あらゆる種類の鉢植え、植木鉢などを置くためのプラントラックとして使用でき、オフィス、バルコニー、寝室、手すりなどで使用できます。 ご注意：ご注文する前に、ハンギングバスケットの直径に注意して選択してください。
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落札価格8357円
43 入札履歴
終了
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