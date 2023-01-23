『ダイジェット:超硬ドリル F1ドリル ミディアムタイプ DX-SFDM071 7.1mm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 19時 18分に出品され03月21日 19時 18分に終了予定です。即決価格は8,356円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品概要】

寸法:直径7.1mm×溝長48mm×シャンク長40mm×全長88mm×シャンク径7.1mm

材質:超硬合金

表面処理:DX(TiCN)

先端角:140

被削材:軟鋼・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄、焼入れ鋼(~65HRC)・ステンレス鋼



【商品説明】





【商品詳細】

ブランド：ダイジェット工業

商品名：ダイジェット:超硬ドリル F1ドリル ミディアムタイプ DX-SFDM071 7.1mm

製造元：ダイジェット工業

商品番号：DX-SFDM071

商品内容：7.1mm



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