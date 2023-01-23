『ピエール カルダン フラグメントケース パズル レディース ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 12時 12分に出品され04月29日 12時 12分に終了予定です。即決価格は8,355円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ピエール カルダン フラグメントケース パズル レディース ブラック
【商品説明】
・カードポケットの数:5
・タテ10cmxヨコ8cmxマチ1cm
・メイン素材: 牛革
・留め具の種類: ボタン
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 9.60 cm
奥行 : 11.60 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8355円
548 入札履歴
終了
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