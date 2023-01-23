『メンズタンクトップ，ボディシェイパー，コンプレッションシャツ，減量，トレーニング，サウナ，スウェットベスト【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 14時 36分に出品され03月31日 14時 36分に終了予定です。即決価格は8,355円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Feature

· Color: Black

· Material: Shell: Polyester 100%; Core: Neoprene 100%

· Size: S，M，L，XL，2XL，3XL

· Bones: 4 steel bones

· ?? LIGHT WEIGHT UNDERSHIRT ?? -- Highly-elastic fibre which insures men suit shirt wont hurt your skin partially during running， jogging， hiking，offering excellent comfort and full range of movement， extremely breathable，heat absorbing and sweat releasing.

· ?? FAT BURNING ASSISTANT ?? -- Our tank shirt is specifically designed

カテゴリ スポーツ

スポーツ用下着（汎用） タグ メンズタンクトップ，ボディシェイパー，コンプレッションシャツ，減量，トレーニング，サウナ，スウェットベスト