『Kenyone ペットカート 折りたたみ 犬用ペットベビーカー 4輪 軽量コンパクト 多機能 犬用ベビーカー 小型犬 中型犬 猫 介護 散歩【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 04時 02分に出品され03月21日 04時 02分に終了予定です。即決価格は8,355円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kenyone ペットカート 折りたたみ 犬用ペットベビーカー 4輪 軽量コンパクト 多機能 犬用ベビーカー 小型犬 中型犬 猫 介護 散歩



【商品説明】

・【2023新型ペットカート】強さと軽さを兼ね備えた丈夫なベビーカーのフレーム。 積載量15kgでハンドリングは非常にスムーズ。 ハイポジションハンドル(110cm)で楽な姿勢で押しやすい。展開時のサイズ：(約)幅44x奥行き80x高さ110cm、折りたたみ時のサイズ：(約)113ｘ33x28cm、コンボサイズ：42x36x58cm。

・【収納便利】：真ん中のバックルを引き出せば収納完了！それに平らにして折畳むことができるので収納も簡単なので、収納したペットカートは肩に掛けたり、トランクに入れたりできます。旅行の際も便利に大活躍です。ペット用ベビーカーには、財布、おもちゃ、おやつ、水筒などの持ち物



【サイズ】

高さ : 18.80 cm

横幅 : 19.70 cm

奥行 : 85.10 cm

重量 : 5.32 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。