『コールマン(Coleman) 寝袋 フリースEZキャリー C0 使用可能温度0度 封筒型 オリーブリーフ 2000033802【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月05日 20時 14分に出品され04月05日 20時 14分に終了予定です。即決価格は8,355円に設定されています。現在237件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コールマン(Coleman) 寝袋 フリースEZキャリー C0 使用可能温度0度 封筒型 オリーブリーフ 2000033802
【商品説明】
・Accessories: EZ carrying case
・Material: Outer Fabric: Polyester; Lining: Fleece (polyester); Filling: Polyester
・Size when stored: Approx. 11.0 x 16.1 inches (28
・Size when used: Approx. 33.1 x 74.8 inches (84 x
・Weight: 5.5 lbs (2.7 kg)
【サイズ】
高さ : 28.40 cm
横幅 : 30.20 cm
奥行 : 44.80 cm
重量 : 2.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8355円
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終了
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