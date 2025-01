コールマン(Coleman) 寝袋 フリースEZキャリー C0 使用可能温度0度 封筒型 オリーブリーフ 2000033802【コストコ お買い得】

商品情報

【商品名】

コールマン(Coleman) 寝袋 フリースEZキャリー C0 使用可能温度0度 封筒型 オリーブリーフ 2000033802



【商品説明】

・Accessories: EZ carrying case

・Material: Outer Fabric: Polyester; Lining: Fleece (polyester); Filling: Polyester

・Size when stored: Approx. 11.0 x 16.1 inches (28

・Size when used: Approx. 33.1 x 74.8 inches (84 x

・Weight: 5.5 lbs (2.7 kg)



【サイズ】

高さ : 28.40 cm

横幅 : 30.20 cm

奥行 : 44.80 cm

重量 : 2.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。