『キング・ギザード＆ザ・リザード・ウィザード King Gizzard ＆ the Lizard Wizard - Live In London - 18 LP レコード 輸入盤【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 18時 47分に出品され04月13日 18時 47分に終了予定です。即決価格は8,355円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 タイトル: Live In London - 180-Gram Bone Colored Vinyl

アーティスト: King Gizzard ＆ the Lizard Wizard

アーティスト(日本語): キング・ギザード＆ザ・リザード・ウィザード

現地発売日: 2022/12/02

レーベル: Fuzz Club



その他スペック:

180グラム/カラーヴァイナル仕様/輸入:カナダ