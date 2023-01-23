『デイトナ(Daytona) NISSIN(ニッシン) 横型ブレーキマスターシリンダーキット タンク別体式 5 / 8インチ ゴールドボディ / ブラッ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 03時 38分に出品され05月16日 03時 38分に終了予定です。即決価格は8,354円に設定されています。現在852件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【商品概要】
ハンドル径φ22.2専用6段階調整レバーカラー:ブラックボディ/バフクリアーレバー
【寸法適合車種】cb1300sf (98-02) cb1100f (83) cb1100r (81-83) cbr1000f (87-88) vf1000f (84-85) vf1000r (84) cbx1000 cbr900rr (92-99) cb900f (78-82) rvf750 (95-99) vfr750r (87) vfr750f (86-87) vf750f (83) cbr750f (88) cbx750f (83-84) cb750fc (82) cb750f (79-81) cb750k (77) ホーネット600 (98-00) cbr600f4 (02) cbr600f (99-) cbx550f (82) cb400sf (08-14) cb400sf (99-07) cb400sf (97-98) ns400r (84-85) cbr400f (83-85) vf400fインテグラ (84)
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落札価格8354円
852 入札履歴
終了
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