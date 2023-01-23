『サムライ ライトダイヤモンド オードトワレ 50mL【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 00時 35分に出品され04月12日 00時 35分に終了予定です。即決価格は8,354円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サムライ ライトダイヤモンド オードトワレ 50mL



【商品説明】

・内容量:50mL

・原産国:フランス

・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :(69mmx39mmx104mm)



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 6.80 cm

奥行 : 10.20 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。