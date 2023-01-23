『(ジースターロゥ)G-Star Raw ZED・レザーベルト D04169-3127 406 black/black 80【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 19時 18分に出品され03月20日 19時 18分に終了予定です。即決価格は8,354円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

(ジースターロゥ)G-Star Raw ZED・レザーベルト D04169-3127 406 black/black 80



【商品説明】

・SIZE:80 全長:99cm 最大:89cm 最小:77cm バックル縦:5.3cm バックル横:5cm ベルト幅:3.7cm

・SIZE:85 全長:104cm 最大:94cm 最小:82cm バックル縦:5.3cm バックル横:5cm ベルト幅:3.7cm

・SIZE:90 全長:109cm 最大:99cm 最小:87cm バックル縦:5.3cm バックル横:5cm ベルト幅:3.7cm

・[生産国]: モロッコ

・[素材]: 皮革部分(背部(牛革))

・メイン素材: レザー100％

・素材構成: レザー100%



【サイズ】

高さ : 10.50 cm

横幅 : 12.50 cm

奥行 : 30.20 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ (ジースターロゥ)G-Star

Raw

ZED・レザーベルト

D04169-3127

406

black/black

80