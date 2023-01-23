『(ジースターロゥ)G-Star Raw ZED・レザーベルト D04169-3127 406 black/black 80【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 19時 18分に出品され03月20日 19時 18分に終了予定です。即決価格は8,354円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(ジースターロゥ)G-Star Raw ZED・レザーベルト D04169-3127 406 black/black 80
【商品説明】
・SIZE:80 全長:99cm 最大:89cm 最小:77cm バックル縦:5.3cm バックル横:5cm ベルト幅:3.7cm
・SIZE:85 全長:104cm 最大:94cm 最小:82cm バックル縦:5.3cm バックル横:5cm ベルト幅:3.7cm
・SIZE:90 全長:109cm 最大:99cm 最小:87cm バックル縦:5.3cm バックル横:5cm ベルト幅:3.7cm
・[生産国]: モロッコ
・[素材]: 皮革部分(背部(牛革))
・メイン素材: レザー100％
・素材構成: レザー100%
【サイズ】
高さ : 10.50 cm
横幅 : 12.50 cm
奥行 : 30.20 cm
重量 : 190.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8354円
371 入札履歴
終了
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