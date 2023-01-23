『ASUS ゲーミングマウス ワイヤレス TUF Gaming M4 Wireless 12，000dpi デュアルワイヤレスモード 軽量62【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 22時 31分に出品され04月10日 22時 31分に終了予定です。即決価格は8,354円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ASUS ゲーミングマウス ワイヤレス TUF Gaming M4 Wireless 12，000dpi デュアルワイヤレスモード 軽量62
【商品説明】
・12，000dpi光学センサーで感度を4段階で調整可能
・2.4GHzワイヤレスとBluetooth二つの無線接続方式可能
・サイドボタンは耐久性の高いPBT素材
・両手利き用デザインで62gの中型・軽量ゲーミングマウス（電池、ドングルを除く）
・重さのカスタマイズ可
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 13.60 cm
奥行 : 18.40 cm
重量 : 190.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8354円
217 入札履歴
終了
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