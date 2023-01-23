『ASUS ゲーミングマウス ワイヤレス TUF Gaming M4 Wireless 12，000dpi デュアルワイヤレスモード 軽量62【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 22時 31分に出品され04月10日 22時 31分に終了予定です。即決価格は8,354円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ASUS ゲーミングマウス ワイヤレス TUF Gaming M4 Wireless 12，000dpi デュアルワイヤレスモード 軽量62



【商品説明】

・12，000dpi光学センサーで感度を4段階で調整可能

・2.4GHzワイヤレスとBluetooth二つの無線接続方式可能

・サイドボタンは耐久性の高いPBT素材

・両手利き用デザインで62gの中型・軽量ゲーミングマウス（電池、ドングルを除く）

・重さのカスタマイズ可



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 13.60 cm

奥行 : 18.40 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。