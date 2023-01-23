一度は食べたい!!絶品霜降ブランド牛☆九州産黒毛和牛A4・A5等級無選別切り落とし500g【お歳暮】

九州産黒毛和牛A4・A5等級【無選別】切り落とし500g

名称：九州産黒毛和牛切り落とし

原材料名：牛肉（九州産黒毛和牛）※個体識別番号の記載があります。

内容量：500g

賞味期限：製造より冷凍1年(約120〜365日弱賞味期限が残ったものでのお届けとなります)

保存方法：冷凍（-18以下）で保存してください

凍結前加熱の有無：加熱しておりません

加熱調理の必要性：加熱してお召し上がりください

加工者：株式会社キタムラフーズ

熊本市南区護藤町2205



※賞味期限にかかわらず、商品到着後はお早めにお召し上がり下さい。 代金引換はご利用いただけませんのでご了承くださいませ。

北海道・離島・沖縄、山間部や僻地への配送は別途お見積りとなります。