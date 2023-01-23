『ロンカート リュック BLOOM ワインレッド【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 08時 12分に出品され03月09日 08時 12分に終了予定です。即決価格は8,353円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロンカート リュック BLOOM ワインレッド



【商品説明】

・タテ38cmxヨコ28cmxマチ10cm

・ポケットの数:5(外側2/内側3)

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: シワナイロン

・重量:400g



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 34.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ロンカート

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