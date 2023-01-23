『ロンカート リュック BLOOM ワインレッド【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 08時 12分に出品され03月09日 08時 12分に終了予定です。即決価格は8,353円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ロンカート リュック BLOOM ワインレッド
【商品説明】
・タテ38cmxヨコ28cmxマチ10cm
・ポケットの数:5(外側2/内側3)
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・表地: シワナイロン
・重量:400g
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 33.00 cm
奥行 : 34.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8353円
848 入札履歴
終了
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