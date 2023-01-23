『山田照明 Zライト 高演色LED 肌色きれい ホワイト Z-8N W セード幅160×118mm・全高472mm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 02時 46分に出品され03月15日 02時 46分に終了予定です。即決価格は8,353円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
山田照明 Zライト 高演色LED 肌色きれい ホワイト Z-8N W セード幅160×118mm・全高472mm
【商品説明】
・ソフトスタート機能（100～30％無段階調光）
・ダブルクリック100％
・ラストメモリー機能
・光源部：色温度固定型（5000K昼白色） Ra90
・白熱灯100W相当
【サイズ】
高さ : 17.00 cm
横幅 : 18.00 cm
奥行 : 49.00 cm
重量 : 1.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8353円
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終了
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