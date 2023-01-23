『ゴルフネット（36本ブラック） 5m×2m国産 自社加工【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 20時 48分に出品され04月21日 20時 48分に終了予定です。即決価格は8,352円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ゴルフネット（36本ブラック） 5m×2m国産 自社加工



【商品説明】

・ネットには目合いがありますので、ご注文寸法ちょうどにならない場合がございます。この場合、ご注文寸法より小さくならないように製作いたします。また、ネット寸法がちょうどになった場合でも、周囲にロープを取り付けた分、外寸は若干(1cm程度)大きくなります。ご了承ください。

・使い始めは反物の時の癖がついて斜めに閉じようとしますが、何日かすると癖が取れます。しばらくネットの網目を開くように固定頂くと早く癖がとれます。

・午前11時までにご注文が確定した場合、当日出荷いたします。(土・日・祝日、GW、夏期休業、年末年始を除きます。)



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。