『ゴルフネット（36本ブラック） 5m×2m国産 自社加工【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 20時 48分に出品され04月21日 20時 48分に終了予定です。即決価格は8,352円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ゴルフネット（36本ブラック） 5m×2m国産 自社加工
【商品説明】
・ネットには目合いがありますので、ご注文寸法ちょうどにならない場合がございます。この場合、ご注文寸法より小さくならないように製作いたします。また、ネット寸法がちょうどになった場合でも、周囲にロープを取り付けた分、外寸は若干(1cm程度)大きくなります。ご了承ください。
・使い始めは反物の時の癖がついて斜めに閉じようとしますが、何日かすると癖が取れます。しばらくネットの網目を開くように固定頂くと早く癖がとれます。
・午前11時までにご注文が確定した場合、当日出荷いたします。(土・日・祝日、GW、夏期休業、年末年始を除きます。)
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8352円
419 入札履歴
終了
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