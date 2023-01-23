PIENSE メンズ ビジネスリュック 15.6インチPC収納 撥水 ポケット多数 薄型 通勤 リュック バックパック バッグ (グレー)【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

メンズビジネスリュックは、15.6インチのPCも余裕で収納。シンプルで薄型のスタイリッシュデザイン。機能性も抜群、撥水加工で全天候対応。外側にドリンクポケット、スーツケースに装着できるキャリーオン機能が便利。 ビジネス、出張に使えるオシャレで機能的なビジネスリュックをお探しの人に。ラップトップ、タブレットを保護するクッションポケット、財布、スマホ、小物用ポケット、ペットボトルホルダー、USBポート、隠しポケット付。 防水、耐久性に優れたオックスドナイロン製。長時間使用しても疲れにくい人間工学に基づいたショルダーストラップ。ファスナー付きサイドポケット、ビジネスシーンに合わせやすいライトグレー、ブラック、ダークグレー。 リュックは、35L、奥行き14センチの大容量。通勤、通学などの?