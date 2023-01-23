『PIENSE メンズ ビジネスリュック 15.6インチPC収納 撥水 ポケット多数 薄型 通勤 リュック バックパック バッグ (グレー)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 05時 46分に出品され03月20日 05時 46分に終了予定です。即決価格は8,352円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メンズビジネスリュックは、15.6インチのPCも余裕で収納。シンプルで薄型のスタイリッシュデザイン。機能性も抜群、撥水加工で全天候対応。外側にドリンクポケット、スーツケースに装着できるキャリーオン機能が便利。 ビジネス、出張に使えるオシャレで機能的なビジネスリュックをお探しの人に。ラップトップ、タブレットを保護するクッションポケット、財布、スマホ、小物用ポケット、ペットボトルホルダー、USBポート、隠しポケット付。 防水、耐久性に優れたオックスドナイロン製。長時間使用しても疲れにくい人間工学に基づいたショルダーストラップ。ファスナー付きサイドポケット、ビジネスシーンに合わせやすいライトグレー、ブラック、ダークグレー。 リュックは、35L、奥行き14センチの大容量。通勤、通学などの?
サンワサプライ 3WAYビジネスバッグ(出張用・大型) マチ拡張 大容量 撥水加工 軽量 15.6インチワイド対応 BAG-3WAY22BK 外寸:w450×h330×d170(マチ
¥ 8351
セカンドバッグ メンズ 本革 財布 クラッチバッグ メンズ バッグ 鞄 長財布 さいふ レザー 多機能 大容量 ビジネス カジュアル 通勤
¥ 8351
セカンドバッグ メンズ 本革 財布 クラッチバッグ メンズ バッグ 鞄 長財布 さいふ レザー 多機能 大容量 ビジネス カジュアル 通勤
¥ 8351
セカンドバッグ メンズ 本革 財布 クラッチバッグ メンズ バッグ 鞄 長財布 さいふ レザー 多機能 大容量 ビジネス カジュアル 通勤
¥ 8351
Jb.eshing ショルダーバッグ レディース 斜めがけ 本革 2way ハンドバッグ 肩掛け 薄い 長財布対応 軽い スリム (レッド)
¥ 8351
トリックスター ショルダーバッグ ERIC(エリック) tr52 ブラック
¥ 8351
イマイバッグ QUAY ショルダーバッグ 牛革 バッグ 斜めがけ ポシェット かばん 本革 合皮 軽量 お財布 ショルダー ウォレットバッグ
¥ 8351
Masa Kawa 雅革 RFID ショルダーバッグ メンズ 本革 人気 ボディバッグ メディスンバッグ 軽量 スキミング防止 長財布 6.
¥ 8351
ベンデイビス リュック XLサイズ メッシュポケット リュックサック 通勤通学に最適です BDW-9200 ブラックブラック
¥ 8351
リー ボストンバッグ Leeロゴ刺繍 軽量多機能 ダブルフェイス 2WAY 約50L 45L 33 cm ブラック
¥ 8351
コールマン JNスカウトマスター ブラック 2000021695
¥ 8350
スラッシャー リュック 30L (撥水加工ファブリック) THR-233 / Backpack Box A4収納 BKRD_ブラック・レッド
¥ 8350
スラッシャー リュック 30L (撥水加工ファブリック) THR-233 / Backpack Box A4収納 BKRD_ブラック・レッド
¥ 8350
ショルダーバッグ 斜め掛け リュック ボディバッグ ウエストポーチ メンズ レディース 多機能 通勤 旅行 バッグ 3way 出張 大人 ビジネス 収納
¥ 8350
ビラボン BILLABONGDAYBAG30L バックパック BC011938
¥ 8350
エスエスケイ リュック バックパック Dブルー×ゴールド
¥ 8350
[平野鞄 豊岡職人の技] トートバッグ 日本製 メンズ レディース A4ファイル 2way 撥水 ファスナー付き アーミー?
¥ 8350
カンゴール リュック カンゴールロゴプリント スクエア型 軽量多機能 撥水 L ホワイト
¥ 8350
落札価格8352円
402 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！