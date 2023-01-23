『白シャツ メンズ オーバーサイズ シャツ カジュアルシャツ ゆったり 秋服 長袖シャツ 韓国 ファッション 期間限定【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 06時 17分に出品され03月04日 06時 17分に終了予定です。即決価格は8,352円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
白シャツメンズオーバーサイズシャツカジュアルシャツゆったり秋服長袖シャツ韓国ファッション
素材：ポリエステル100％
中国製
※日本サイズ表示ではなく、ご購入前にぜひともサイズ表をご確認ください。
※お使いの画面と実際のお色に若干の差がある場合がございます。
※機械による生産過程におきまして、どうしても生地を織る際の糸の継ぎ目や多少のほつれ、または色ムラなどが生じている場合がございます。
※製造工程の過程による、小さなほつれ、微小な縫製のずれなどの返品対応は致しかねます。ご※ベルト、飾りやインナーなどは含みません。
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落札価格8352円
80 入札履歴
終了
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