『Inlight iscan02 ハンディスキャナー 携帯式ハンディスキャナー モバイルスキャナ JPEG PDF OCRスキャナ ポータブルスキャナー A4 CIS 1050dpi【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 13時 59分に出品され03月30日 13時 59分に終了予定です。即決価格は8,352円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名

Inlight iscan02 ハンディスキャナー 携帯式ハンディスキャナー モバイルスキャナ JPEG PDF OCRスキャナ ポータブルスキャナー A4 CIS 1050dpi



JAN

608119373208



型番





重量

372



梱包サイズ(L×W×H)

313 × 105 × 52



商品仕様





商品説明

JPEG、pdf-a4またはpdf-letter scan-format選択されています。 色またはモノラルscan-color選択されています。 スキャン解像度: 300 / 600 / 1050 DPIの選択を直接保存JPG（JPEG）/ PDFファイルをmicroSDカードを交換してください。 のmicroSDカードをサポート最大32 GBのカラーディスプレイを再生フォルダを作成します。 ダブルローラーのデザイン、スキャンより安定bookedge設計情報へのすべての本コンテンツではありません。 ワイヤレス設計、スキャンいつでもどこでも写真をドライバーの無料のダウンロードするかどうかを確認する上のMS Windows 8 / 7 / Vista / XPやmacos10.4について（直接プラグイン、ドライバのインストール不要）。



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商品カテゴリ グッドヴァリューヤフー店 パソコン・周辺機器 スマホ、タブレット、パソコン PCサプライ、アクセサリー その他PCサプライ、アクセサリー

JANコード/ISBNコード 608119373208

商品コード B078NCX2G5