『Inlight iscan02 ハンディスキャナー 携帯式ハンディスキャナー モバイルスキャナ JPEG PDF OCRスキャナ ポータブルスキャナー A4 CIS 1050dpi【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 13時 59分に出品され03月30日 13時 59分に終了予定です。即決価格は8,352円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
Inlight iscan02 ハンディスキャナー 携帯式ハンディスキャナー モバイルスキャナ JPEG PDF OCRスキャナ ポータブルスキャナー A4 CIS 1050dpi
|JAN
608119373208
|型番
|重量
372
|梱包サイズ(L×W×H)
313 × 105 × 52
|商品仕様
|商品説明
JPEG、pdf-a4またはpdf-letter scan-format選択されています。 色またはモノラルscan-color選択されています。 スキャン解像度: 300 / 600 / 1050 DPIの選択を直接保存JPG（JPEG）/ PDFファイルをmicroSDカードを交換してください。 のmicroSDカードをサポート最大32 GBのカラーディスプレイを再生フォルダを作成します。 ダブルローラーのデザイン、スキャンより安定bookedge設計情報へのすべての本コンテンツではありません。 ワイヤレス設計、スキャンいつでもどこでも写真をドライバーの無料のダウンロードするかどうかを確認する上のMS Windows 8 / 7 / Vista / XPやmacos10.4について（直接プラグイン、ドライバのインストール不要）。
|配送方法
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
608119373208
商品コード
B078NCX2G5
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落札価格8352円
712 入札履歴
終了
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