『KOMINE KOMINE:コミネ HK-1651 エーラ-II ジェットヘルメット サイズ：M【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 02時 34分に出品され03月08日 02時 34分に終了予定です。即決価格は8,352円に設定されています。現在709件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 属性

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商品番号

01-1651



JANコード

4573325780972



商品概要

カラー：シルバー

SG規格適合(自動二輪車用)



・Open face helmet

・Versatile two ways of usages with visor on and off

・Removable、 washable lining

・Removable shield

・Rear reflective logo

カテゴリ 車、バイク、自転車

バイク

ヘルメット タグ KOMINE

KOMINE:コミネ

HK-1651

エーラ-II

ジェットヘルメット

サイズ：M