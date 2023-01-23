『不二貿易 アニマルスツール 収納スツール ゾウ 高さ36cm 動物 おもちゃ収納 34926【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 14時 13分に出品され03月09日 14時 13分に終了予定です。即決価格は8,351円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
不二貿易 アニマルスツール 収納スツール ゾウ 高さ36cm 動物 おもちゃ収納 34926
【商品説明】
不二貿易 アニマルスツール 収納スツール ゾウ 高さ36cm 動物 おもちゃ収納 34926
・サイズ:幅70×奥行34×高さ36cm
・原産国:中国
・本体重量: 4.4kg
・素材・材質:構造材/合板、脚/天然木[ラッカー塗装]、張材/ポリエステル・ウレタンフォーム、クッション材/ウレタンフォーム
・耐荷重: 80kg
X07T2WZL9D
【サイズ】
高さ : 29.00 cm
横幅 : 35.50 cm
奥行 : 63.00 cm
重量 : 5.22 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8351円
950 入札履歴
終了
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