『リュック メンズ リュックサック 本革 牛革 デイパック ビジネス バックパック レザー 通勤通学 旅行 出張 アウトドア 自転車鞄 カバン 男女兼用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 01時 10分に出品され04月04日 01時 10分に終了予定です。即決価格は8,351円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
品名:メンズ本革リュック
素材（外側）:牛革
素材（内側）:ポリエステル
サイズ:横29cm、縦40cm、マチ10cm
ポケット 内側：メイン収納*1 小物用オープン式*2
ポケット 外側：ファスナー式*1
収納:ノート、財布、スマホ、水筒、iPad mini、iPad、A4雑誌など
A4対応:可
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落札価格8351円
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