リュック　メンズ　リュックサック 本革　牛革　デイパック　ビジネス　バックパック　レザー　通勤通学　旅行　出張　アウトドア　自転車鞄　カバン　男女兼用【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

品名:メンズ本革リュック

素材（外側）:牛革

素材（内側）:ポリエステル

サイズ:横29cm、縦40cm、マチ10cm

ポケット 内側：メイン収納*1 小物用オープン式*2

ポケット 外側：ファスナー式*1

収納:ノート、財布、スマホ、水筒、iPad mini、iPad、A4雑誌など

A4対応:可



の人気検索ワード：

リュック メンズ リュックサック 本革 牛革 デイパック

ビジネス メンズバッグ バックパック レザー ショルダーバッグ

通勤通学 旅行 出張 アウトドア 自転車鞄 カバン おしゃれ

トレンド 流行 カジュアル 革バッグ ファッション レザーバッグ

コーデ 通勤 通学 大人 男性 通販 人気 20代 30代 40代

ミセス シンプル きれいめ

キレイめ 収納 人気 おすすめ 男女兼用