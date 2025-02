シャネル ブラン ドゥ シャネル N 30ml【2025年の人気アイテム】

商品情報

お肌を明るく整えて、ファンデーションのを高めるメイクアップベース。 ウィッチヘーゼルエキスが毛穴を引き締め、シリカ&マイカパウダーが皮脂を取り去ります。 リコリスが肌質を均一言整えます。 保湿成分がお肌を柔らかくして心地よいお肌に仕上げます。



This emblematic makeup base helps the application of foundation Instantly brightens skin with a subtle halo of light Giv