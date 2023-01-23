『切れるよろこび 鏡面SLD花ばさみ 165mm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月22日 17時 00分に出品され02月22日 17時 00分に終了予定です。即決価格は8,351円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
切れるよろこび 鏡面SLD花ばさみ 165mm
【商品説明】
・製造国:日本 職人手仕上げ
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 25.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8351円
336 入札履歴
終了
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