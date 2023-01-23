『キャットタワー スリム おしゃれ 北欧 据え置き 置き型 安定感 シンプル 大型猫 小型 小型猫 運動不足 おもちゃ 省スペース 組立簡単 送料無料【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 20時 05分に出品され05月07日 20時 05分に終了予定です。即決価格は8,351円に設定されています。現在582件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品仕様
タイプ： 5層*イエロー 5層*ダークグレー 6層*ダークグレー
サイズ：（写真をご参照ください）
材質:：パーティクルボード/麻縄巻き/ポリエステル/紙管
：キャットタワー 猫タワー 突っ張り キャットランド キャットポール 猫ツリー 木製 省スペース 爪とぎ 多頭飼い
板材は木製から作られており、健康で環境にやさしいので自然に近く、猫は遊び好きで飼い主も安心です。
猫ちゃんはいつも室内で活動していて、運動不足。キャットタワーは猫ちゃんに遊園地のようなところで、楽しくタワ?をのぼりしてさがりして遊びます。
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落札価格8351円
582 入札履歴
終了
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