『高強度ダブルギャフ（ニューモデル）【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月27日 20時 04分に出品され04月27日 20時 04分に終了予定です。即決価格は8,351円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
高強度ダブルギャフ（ニューモデル）
【商品説明】
・型式：WG6170TN
・寸法（設計値）: 全長１７ｃｍ、幅９．３ｃｍ、線径６．４ｍｍ、フック部：長さ１４ｃｍ、幅８．６ｃｍ、フトコロ７ｃｍ、ネジ部： Ｗ１/２（タモの柄に一致）、ネジ長２０ｍｍ、重量２００ｇ
・材質:ステンレス、フック部?高強度鋼（焼き入り）
・製法：ハンドメイド、製造販売：服部商会
・適用範囲：２ｋｇ～５０ｋｇ（耐強度６０ｋｇ）、対象魚：青物、シイラ、ヨコワ、キハダ
【サイズ】
高さ : 11.20 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 22.40 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8351円
856 入札履歴
終了
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