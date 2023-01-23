KingCamp 寝袋 シュラフ 二人用 封筒型 ワイドサイズ 冬用 連結可能 キャンプ 軽量 寝袋 コンパクト 簡単収納 オールシーズン【新年の贈り物】

商品情報

"画像出典元：「KingCamp」より引用"



【商品名】

KingCamp 寝袋 シュラフ 二人用 封筒型 ワイドサイズ 冬用 連結可能 キャンプ 軽量 寝袋 コンパクト 簡単収納 オールシーズン



【商品説明】

・【優れる素材＆保温性抜群】シュラフ表地は撥水性と耐引裂性に優れた190Tポリエステルを採用、強度に優れ、耐久性が期待できます。裏地は自然環境にやさしく、肌触り良い素材です。中綿は高品質と保温性に優れたポリエステル（250g/?）を採用して、防寒性と保温性を備えて、アウトドアやキャンプに突然の悪天気にも対応可能です。どんな時にも安心して使えます！

・【収納バッグ付き＆丸洗いOK】寝袋の重量は2.8 kgごろ、寝袋専用のコンパクト収納バッグ付きます。寝袋を取り出すと、だんだん空気が充填されて太くなります。収納時、専用収納袋の留め



【サイズ】

高さ : 29.00 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 52.00 cm

重量 : 2.54 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。