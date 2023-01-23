『KingCamp 寝袋 シュラフ 二人用 封筒型 ワイドサイズ 冬用 連結可能 キャンプ 軽量 寝袋 コンパクト 簡単収納 オールシーズン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 15時 37分に出品され04月17日 15時 37分に終了予定です。即決価格は8,351円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「KingCamp」より引用"
【商品名】
KingCamp 寝袋 シュラフ 二人用 封筒型 ワイドサイズ 冬用 連結可能 キャンプ 軽量 寝袋 コンパクト 簡単収納 オールシーズン
【商品説明】
・【優れる素材＆保温性抜群】シュラフ表地は撥水性と耐引裂性に優れた190Tポリエステルを採用、強度に優れ、耐久性が期待できます。裏地は自然環境にやさしく、肌触り良い素材です。中綿は高品質と保温性に優れたポリエステル（250g/?）を採用して、防寒性と保温性を備えて、アウトドアやキャンプに突然の悪天気にも対応可能です。どんな時にも安心して使えます！
・【収納バッグ付き＆丸洗いOK】寝袋の重量は2.8 kgごろ、寝袋専用のコンパクト収納バッグ付きます。寝袋を取り出すと、だんだん空気が充填されて太くなります。収納時、専用収納袋の留め
【サイズ】
高さ : 29.00 cm
横幅 : 32.00 cm
奥行 : 52.00 cm
重量 : 2.54 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
BOKKURY (ボックリー) 寝袋 冬用 シュラフ 人工 ダウン ワイド 最低使用温度 -10度 (コヨーテ)
¥ 8351
BOKKURY (ボックリー) 寝袋 冬用 シュラフ 人工 ダウン ワイド 最低使用温度 -10度 (コヨーテ)
¥ 8351
KingCamp エアーマット アウトドアマット 車中泊マット 11cm厚さ I-BEAM技術 高弾力 軽量 枕連体の一体化 人間工学 キャ
¥ 8351
Mil-Tec スリーピングバッグ 寝袋 シェラフ COMMANDO - BW FLECKTARN Camo 迷彩
¥ 8351
MIL-TEC スリーピングバッグ 寝袋 シェラフ マミー型 400g 中綿2層式 - BW FLECKTARN Camo 迷彩
¥ 8351
KingCamp キャンプ コット 幅を広く アウトドア ベッド 折りたたみ 簡易 コット 野外ベッド コンパクト レジャー 収納袋付き グ
¥ 8350
KingCamp キャンプ コット ワイド アウトドア ベッド 幅広 折りたたみベッド 長205×幅75×高さ46cm 耐荷重150kg 収
¥ 8350
Soomloom桜 シュラフ 寝袋 700フィルパワーダウン軽量コンパクト 保温性アップ 快眠 登山/ハイキング/車中泊/バイク/旅行/高地
¥ 8350
KingCamp 寝袋 封筒型 シュラフ 保温 210T防水 ワイドサイズ 幅92cm コンパクト 連結可能 キャンプ アウトドア 冬 3シ
¥ 8350
Moon Lence コット キャンプ アウトドアベッド 折りたたみ 簡易 コンパクト 超軽量 耐荷重160kg 枕*収納ケース*キャリーバ
¥ 8350
コールマン(Coleman) 寝袋 フリースEZキャリー C0 使用可能温度0度 封筒型 オリーブリーフ 2000033802
¥ 8349
HIBARI フィールドラック キャンピングラック 3個セット 収納ケース付き マットブラック キャンプ収納 コンパクト アウトドアワゴン
¥ 8349
KingCamp?アウトドア?ベッド 折りたたみベッド 組立不要 簡易 キャンプ コット 野外 昼寝 サマーベッド スチール製?丈夫?安定?
¥ 8348
Snugpak(スナグパック) 寝袋 ノーチラス スクエア ライトジップ ストームブルー 2シーズン対応 丸洗い可能 快適使用温度3度 (日
¥ 8348
TOMOUNT アウトドアベッド キャンプコット 折りたたみ ベッド 軽量 耐荷重150kg 簡易ベッド コンパクト 防水 通気性 防災 収
¥ 8348
SEA TO SUMMIT（シートゥーサミット） シルク/コットン トラベルライナー スタンダード グリーン
¥ 8348
Sea to Summit Aeros プレミアム枕 デラックス ライム デラックス
¥ 8348
Naturehike寝袋 シュラフ マミー型 撥水加工 軽量 約1.5KG/1.85KG コンパクト 保温最低使用温度1度/?4度 丸洗い
¥ 8348
落札価格8351円
392 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！