『KingCamp エアーマット アウトドアマット 車中泊マット 11cm厚さ I-BEAM技術 高弾力 軽量 枕連体の一体化 人間工学 キャ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月27日 13時 09分に出品され04月27日 13時 09分に終了予定です。即決価格は8,351円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KingCamp エアーマット アウトドアマット 車中泊マット 11cm厚さ I-BEAM技術 高弾力 軽量 枕連体の一体化 人間工学 キャ
【商品説明】
・【11cm厚さ＆コンパクト】サイズ：長さ191cm×幅60cm×厚さ11cm 収納サイズ：35cm×15cm 重量はわずか1.2kgで、持ち運び便利です。11cm厚さは通常より大きい厚くなる、ギザギザとした岩や地面の凹凸を感じさせず、快適な夜を過ごすことができます。
・【使用便利＆多用途】 TPU安全エアバッグを使用して膨脹と放気を行い、空気を吹き込むのは本当に楽です!このエアーマットはアウトドア、ハイキング、ツーリング、車中宿泊、登山、キャンプ、プール、バーベキュー、公園、坪、砂浜などのでご使用や防災対策として役立ちます！急な来客の宿泊時、簡易エアーベッドとしてもいいです！地震や災害時の防災用
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 14.70 cm
奥行 : 31.60 cm
重量 : 1.21 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8351円
283 入札履歴
終了
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