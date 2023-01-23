『AMD Ryzen 0510BOX Silver【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 20時 14分に出品され03月21日 20時 14分に終了予定です。即決価格は8,351円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

AMD Ryzen 0510BOX Silver



【商品説明】

・デスクトップ・プロセッサー



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 13.20 cm

奥行 : 13.80 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。