『CFD販売 SSD 128GB 2.5inch TOSHIBA製 内蔵型 SATA6Gbps CSSD-S6T128NHG6Q【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 01時 57分に出品され03月20日 01時 57分に終了予定です。即決価格は8,351円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CFD販売 SSD 128GB 2.5inch TOSHIBA製 内蔵型 SATA6Gbps CSSD-S6T128NHG6Q



【商品説明】

・Form Factor: 2.5" Thickness: 7mm

・Interface: SATA3.0 6Gb/s

・Memory Type: MLC

・Read Speed: 514MB/s (Max.)

・Warranty: 3 years

・Write Speed: 480MB/s (Max.)



【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 11.10 cm

奥行 : 16.10 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。