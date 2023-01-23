『CASETiFY インパクトケース iPhone 13 - Label Note Case 2 - クリア ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 13時 05分に出品され03月13日 13時 05分に終了予定です。即決価格は8,351円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CASETiFY インパクトケース iPhone 13 - Label Note Case 2 - クリア ブラック



【商品説明】

・CASETiFYの革新的な素材「q?tech 2.0」を採用。最大2mの落下試験をクリアした耐衝撃性でスマホをしっかりと保護。

・iPhone 13 対応

・ワイヤレス充電に対応。

・原料の65%にリサイクル素材と植物由来の素材を使用し、100%再生可能なパッケージでお届け。

・少し高めに設計されたカメラリングで、カメラレンズを保護。



【サイズ】

高さ : 2.59 cm

横幅 : 10.49 cm

奥行 : 18.29 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。