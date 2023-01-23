『CASETiFY インパクトケース iPhone 12 - Pizza Wizard By Jon Burgerman - クリア ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 00時 03分に出品され03月16日 00時 03分に終了予定です。即決価格は8,351円に設定されています。現在368件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

CASETiFY インパクトケース iPhone 12 - Pizza Wizard By Jon Burgerman - クリア ブラック



【商品説明】

・CASETiFYの革新的な素材「q?tech 2.0」を採用。最大2mの落下試験をクリアした耐衝撃性でスマホをしっかりと保護。

・iPhone 12 対応

・ワイヤレス充電に対応。

・原料の65%にリサイクル素材と植物由来の素材を使用し、100%再生可能なパッケージでお届け。

・少し高めに設計されたカメラリングで、カメラレンズを保護。



【サイズ】

高さ : 2.90 cm

横幅 : 10.40 cm

奥行 : 18.40 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。