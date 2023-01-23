『ソニー ハンディーポータブルラジオ ICF-306 : FM/AM/ワイドFM対応 ブラック ICF-306 B【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 11時 54分に出品され03月21日 11時 54分に終了予定です。即決価格は8,351円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソニー ハンディーポータブルラジオ ICF-306 : FM/AM/ワイドFM対応 ブラック ICF-306 B



【商品説明】

・イヤホン/ヘッドホン:ミニ

・スピーカー出力(JEITA/DC):100mW

・スピーカー径:6.6cm

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・付属品:単3形乾電池×2(お試し用)

・受信周波数AM:530kHz - 1，605kHz

・受信周波数FM:76MHz - 108MHz

・電源:乾電池(単3×2)



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 14.70 cm

奥行 : 23.00 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。